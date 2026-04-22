23日の天気予報岡山・香川 22日（水）は岡山・香川とも乾燥が進みましたが、23日（木）は岡山・香川とも雨が降りそうです。23日未明から降り始め、夜まで降りそうです。 朝は22日朝よりも最低気温が5℃前後高くなりそうですが、日中はあまり上がらない予想です。 岡山市の最高気温は14℃と22日より7℃低くなり、平年より低くなりそうです。 3月中旬並みの気温で、23日は季節が戻ったような体感になりそうです。上着