セブン‐イレブン・ジャパンは、5月9日の「アイスクリームの日」に向けた施策として、抹茶を使用した新作アイス3商品を28日から順次発売する。ナナズグリーンティーとの初コラボ商品を含む限定ラインアップで、初夏の需要を取り込む狙いだ。【画像】SNSでも話題に！かわいすぎる「クーリッシュ」ミニぷっくりシール国内外で抹茶人気が高まる一方、茶葉の希少性が増す中、京都府産宇治抹茶など厳選素材を使用。味わいや食感の異な