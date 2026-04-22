オリックスで本塁打王にも輝いたT―岡田氏（38）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。プロ野球時代に最も影響を受けた監督の名前を明かした。打撃に関してはオリックス時代に指導を受けた藤井康雄氏が「技術的なところでは大きかった」という。さらに「野球に対しての考え方は森脇さんに教えてもらいました」と、オリックスの1軍チーフ野手兼内野守備・走塁コーチを経て2013年から監督就任した森脇浩司