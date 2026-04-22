神東塗料 [東証Ｓ] が4月22日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の1億円の黒字→6億円の赤字(前の期は5900万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結営業利益は従来予想の2億円→2億5000万円(前の期は2億3000万円)に25.0％上方修正し、一転して8.7％増益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の