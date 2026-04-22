ドル円、朝の安値を更新し、159.11円＝東京為替 イラン準国営通信社による米国が封鎖を解除する兆候と解除された場合イスラマバードで協議が行われる見通しを示したイラン国連大使発言を受けてドル売りが進み、ドル円は朝の安値159.18円を割り込み、159.11円を付けている。ユーロドルも朝の高値をはっきりと超えて1.1763ドルを付けた。 USDJPY159.14