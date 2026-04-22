『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のブルーレイ＋DVDセットおよび4K UHD＋3D＋ブルーレイセットが、2026年7月15日（水）に発売されることが決定した。あわせて、「アバター」シリーズ三作をセットにした『アバター ブルーレイ 3ムービー・コレクション』と『アバター 4K UHD 3ムービー・コレクション』も同時発売される。（※デジタル配信は購入にて先行配信中） 全世界歴代興行収入1位＆3位！映画史に刻ま