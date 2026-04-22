「タイガー、何があるのかちょっと相談を受けたい」と梅沢富美男さんが2026年4月21日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（日本テレビ系）で言い出した。ウッズ選手の異様な行動に、梅沢さんは、同情と心配が入り交じった本音を吐露した。現地メディア「大統領が親友だと警察に思わせたかった」タイガーというのは男子プロゴルフ界のレジェンド、タイガー・ウッズ選手。3月27日、米フロリダ州で自動車事故を起こし逮捕された。その際に