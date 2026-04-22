「タイガー、何があるのかちょっと相談を受けたい」と梅沢富美男さんが2026年4月21日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（日本テレビ系）で言い出した。ウッズ選手の異様な行動に、梅沢さんは、同情と心配が入り交じった本音を吐露した。

現地メディア「大統領が親友だと警察に思わせたかった」

タイガーというのは男子プロゴルフ界のレジェンド、タイガー・ウッズ選手。3月27日、米フロリダ州で自動車事故を起こし逮捕された。その際に、携帯電話で「トランプ大統領と話していた」と警察官に話しているのがVTRに写っている。

このやりとりについて、アメリカのメディアは「自分と大統領が親友だと警察に思わせたかった」「大統領が自分を釈放してくれると思っていた」などと推測記事を書いている。コメンテーターの伊藤聡子さんは「こういうのがまた警察官の反感を買っちゃったというか、権力で何とかしてもらえるのかなみたいな」と話した。MCの宮根誠司さんは「大統領に（釈放する）権限はないですからね」と話す。

梅沢富美男「何か気に入らないこと人生にあるのかな」

梅沢さんも「タイガー、何か気に入らないこととか人生にあるのかな、こんなことしちゃうなんて」と残念がった。

現在つきあっていると言われている女性や元妻からも心配の声が寄せられていると番組は紹介した。梅沢さんは「みんなこうやってタイガーのことを心配しているんですから、何があるのか、ちょっとタイガーに相談を受けたいですね」と話す。

宮根さんは「タイガーに？」と苦笑した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）