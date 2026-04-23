離脱中にチームメートとコミュニケーションを取らず【MLB】メッツ 3ー2 ツインズ （日本時間23日・ニューヨーク）右ふくらはぎの肉離れから復帰したメッツのフアン・ソト外野手が、離脱中にチームメートとコミュニケーションを取っていなかったことを明かした。泥沼の12連敗中だったチームを気にかける様子のない主砲の発言に対し、SNS上のファンからは「ひどいリーダーだ」などと批判的な声が次々と上がっている。ソトは22日