焼肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」は、きょう22日から「新大久保フェア」をスタートした。【画像多数】新大久保に行かず全国で味わえる…【青松】壺漬けデジカルビ、【カントンジプ】石焼タットリタンなど「新大久保フェア」は、本場韓国の味を楽しめる新大久保の人気店とのコラボレーション。『【青松】壺漬けデジカルビ』、『【カントンジプ】石焼タットリタン（鶏の旨辛煮込み）』、「【ジョンノ】モッツァレラチーズハット