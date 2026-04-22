ホンダのめちゃちいさなSUV！ スポーティモデルもあり！ホンダのインドネシア法人は2026年2月5日、インドネシア国際モーターショーでコンパクトSUV「WR-V」のアップデートモデルを披露しました。新デザインや装備の刷新が注目を集め、ユーザーから多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ これがホンダの新「ちいさいSUV」です！ 画像で見る（40枚）2017年に初代が登場したWR-Vは、新興国市場のニーズに合わせ