ホンダのめちゃちいさなSUV！ スポーティモデルもあり！

ホンダのインドネシア法人は2026年2月5日、インドネシア国際モーターショーでコンパクトSUV「WR-V」のアップデートモデルを披露しました。

新デザインや装備の刷新が注目を集め、ユーザーから多くの反響が寄せられています。

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2017年に初代が登場したWR-Vは、新興国市場のニーズに合わせて企画されたコンパクトSUVで、ブラジルとインドを中心に南米・アジアへ展開してきました。

2022年のフルモデルチェンジを機にインドネシアでの生産が始まり、現地では「ブリオ」や「HR-V（日本名：ヴェゼル）」に続く人気モデルとして定着しています。

一方、日本では2024年からインド生産のWR-Vが販売されていますが、今回のインドネシア生産モデルとは完全な別モデルとなります。

ボディサイズは全長4060mm×全幅1780mm×全高1608mmと、国内で販売されるクルマで言えばトヨタ「ライズ」ほどのサイズ感。ホイールベースは2485mmです。1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジン（121馬力／145Nm）にCVTを組み合わせたFWD仕様です。

会場に展示されたのはスポーティな「RS」グレードで、フロントグリルを中心に外装の意匠が小変更され、ブラック加飾を取り入れることで精悍な印象を強めています。

インテリアでは10.25インチのオーディオディスプレイを新採用し、スマホのワイヤレス接続やUSBタイプCポート、アンビエントライトなど、日常で使いやすい装備が追加されました。

同社幹部は「若い世代に向けたエントリーSUVとして、デザインや機能を見直し、競争力のある価格設定としました。実用性とダイナミックなキャラクターを維持しつつ、より高い価値を提供します」と話しています。

ボディカラーはホワイト、ブラック、グレー、シルバー、カーキ、レッドの6色で、カーキとレッドにはフロントピラーからルーフをブラックとしたツートーン仕様も用意されます。

価格は「E」が2億8410万ルピア（約260万円 2026年4月中旬時点）、「RS」が2億9760万ルピア（約275万円）、ホンダセンシング装着のRSが3億2110万ルピア（約295万円）です。

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ユーザーからは、デザイン面では「見た目が締まった」「RSらしい顔つき」といった声があり、外観の印象に触れる反応が見られます。

実用性については「扱いやすいサイズ」「選びやすい設定」といったコメントが寄せられており、日常での使いやすさに関心が向けられています。今回のアップデートにより、WR-Vは現地市場での存在感をさらに高めそうです。