【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYDEが4月25日放送のJ-WAVE『SAPPORO BEER OTOAJITO』（ナビゲーター：クリス・ペプラー）にゲスト出演する。 ■HYDEの表現の核を形づくった“ある一作”とは？ 3月11日にニューアルバム『JEKYLL』を配信リリースし、5月13日にはCDのフィジカルをリリースするHYDE。アルバム制作秘話をはじめ、乾杯トークを皮切りに、地元・和歌山にまつ