吉林市の中旅松花湖リゾートでスキーを楽しむスキーヤーら。（２０２５年１１月２２日、ドローンから、吉林＝新華社記者／許暢）【新華社長春4月22日】中国東北地域にある大型スキー場がこのほど、相次いで2025〜26年冬季シーズンの営業を終了した。吉林省にある北大湖スキーリゾートや中旅松花湖リゾート、吉旅万峰通化スキーリゾートはいずれも今シーズンの来場者数が100万人を突破して過去最高を更新、中国東北地域の冬季スポ