◆ヒルトン東京お台場の「マンゴー・メロン アフタヌーンティー」で旬のサマーフルーツを堪能。スコーンやサンドイッチは食べ放題ヒルトン東京お台場の「グリロジー バー&グリル」より、サマーフルーツが主役の「マンゴー・メロン アフタヌーンティー」が登場。旬のフルーツをふんだんに使用したスイーツや甘みが引き出つマンゴーのピザなど、彩り豊かなメニューが勢揃い。さらにメロンブレッドのサンドイッチやスコーンはテー