ヒルトン東京お台場の「マンゴー・メロン アフタヌーンティー」で旬のサマーフルーツを堪能。スコーンやサンドイッチは食べ放題
◆ヒルトン東京お台場の「マンゴー・メロン アフタヌーンティー」で旬のサマーフルーツを堪能。スコーンやサンドイッチは食べ放題
ヒルトン東京お台場の「グリロジー バー&グリル」より、サマーフルーツが主役の「マンゴー・メロン アフタヌーンティー」が登場。
旬のフルーツをふんだんに使用したスイーツや甘みが引き出つマンゴーのピザなど、彩り豊かなメニューが勢揃い。さらにメロンブレッドのサンドイッチやスコーンはテーブルサービスで食べ放題！ バカンス気分で心地よいティータイムを。
期間は2026年5月18日（月）から6月30日（火）まで。
この記事の要約レポート
・ヒルトン東京お台場のレストラン「グリロジー バー&グリル」で、マンゴーとメロンが主役のアフタヌーンティーを開催
・期間は2026年5月18日〜6月30日。初夏らしい爽やかなメニュー構成
・マンゴー生姜ゼリーや杏仁メロンなど、軽やかで華やかな全9種のスイーツが登場
・マンゴーのミルフィーユピザや小海老のマリネなど、甘み×塩味のセイボリーも充実
・マンゴーとメロンのショートケーキなど、旬のフルーツを贅沢に楽しめる内容
・スコーン2種＆サンドイッチ4種は食べ放題。食事としての満足度も高い
とろけるマンゴーと芳醇なメロンにときめく全9種のスイーツ
スイーツには、ショウガのアクセントが効いた「マンゴー生姜ゼリー」や、つるんとした喉ごしの「杏仁メロン」など、これからの季節にぴったりの軽やかなメニューがラインナップ。
サクッとした食感のメレンゲで包んだムースや、可憐な「花かごシュークリーム」など、パティシエのこだわりが詰まった愛らしい見た目にも注目。
王道のショートケーキもマンゴーとメロンの2種類があり、どちらから食べようか迷ってしまう贅沢さ。
フルーツの甘みと塩味のコントラストを楽しむセイボリー
セイボリーには、甘みが凝縮されたマンゴーのグリルをのせた「ミルフィーユピザ」や、スパイスが香る「小海老とマンゴーのマリネ」などが登場。サクサクのパイ生地やハーブの香りが、旬のフルーツのおいしさをより一層引き立ててくれる。
スイーツの合間にいただく、ほどよい塩味の本格派メニューを堪能して。
ホテルメイドのスコーンや特製サンドイッチがおかわり自由
うれしいことに、2種類のスコーンと4種類のサンドイッチは食べ放題。マンゴー果汁を練り込んだ風味豊かなスコーンには、濃厚なクロテッドクリームや自家製ジャムをお好みでたっぷりと。
生ハムとクリームチーズを合わせたメロンブレッドのサンドイッチなど、趣向を凝らした軽食をスタッフが席まで届けてくれるスタイルで、お腹も心も満たされるはず。
◆アフタヌーンティーの会場は？
柔らかな陽光が射し込む開放的な空間でティータイムを
ヒルトン東京お台場の「グリロジー バー＆グリル」。窓からは心地よい陽射しが入り、開放感あふれるひとときを演出。アーティスティックなデザインの中に木のぬくもりを感じる空間で思い思いの時間を過ごして。
ヒルトン東京お台場の「グリロジー バー&グリル」より、サマーフルーツが主役の「マンゴー・メロン アフタヌーンティー」が登場。
旬のフルーツをふんだんに使用したスイーツや甘みが引き出つマンゴーのピザなど、彩り豊かなメニューが勢揃い。さらにメロンブレッドのサンドイッチやスコーンはテーブルサービスで食べ放題！ バカンス気分で心地よいティータイムを。
この記事の要約レポート
・ヒルトン東京お台場のレストラン「グリロジー バー&グリル」で、マンゴーとメロンが主役のアフタヌーンティーを開催
・期間は2026年5月18日〜6月30日。初夏らしい爽やかなメニュー構成
・マンゴー生姜ゼリーや杏仁メロンなど、軽やかで華やかな全9種のスイーツが登場
・マンゴーのミルフィーユピザや小海老のマリネなど、甘み×塩味のセイボリーも充実
・マンゴーとメロンのショートケーキなど、旬のフルーツを贅沢に楽しめる内容
・スコーン2種＆サンドイッチ4種は食べ放題。食事としての満足度も高い
とろけるマンゴーと芳醇なメロンにときめく全9種のスイーツ
スイーツには、ショウガのアクセントが効いた「マンゴー生姜ゼリー」や、つるんとした喉ごしの「杏仁メロン」など、これからの季節にぴったりの軽やかなメニューがラインナップ。
サクッとした食感のメレンゲで包んだムースや、可憐な「花かごシュークリーム」など、パティシエのこだわりが詰まった愛らしい見た目にも注目。
王道のショートケーキもマンゴーとメロンの2種類があり、どちらから食べようか迷ってしまう贅沢さ。
フルーツの甘みと塩味のコントラストを楽しむセイボリー
セイボリーには、甘みが凝縮されたマンゴーのグリルをのせた「ミルフィーユピザ」や、スパイスが香る「小海老とマンゴーのマリネ」などが登場。サクサクのパイ生地やハーブの香りが、旬のフルーツのおいしさをより一層引き立ててくれる。
スイーツの合間にいただく、ほどよい塩味の本格派メニューを堪能して。
ホテルメイドのスコーンや特製サンドイッチがおかわり自由
うれしいことに、2種類のスコーンと4種類のサンドイッチは食べ放題。マンゴー果汁を練り込んだ風味豊かなスコーンには、濃厚なクロテッドクリームや自家製ジャムをお好みでたっぷりと。
生ハムとクリームチーズを合わせたメロンブレッドのサンドイッチなど、趣向を凝らした軽食をスタッフが席まで届けてくれるスタイルで、お腹も心も満たされるはず。
◆アフタヌーンティーの会場は？
柔らかな陽光が射し込む開放的な空間でティータイムを
ヒルトン東京お台場の「グリロジー バー＆グリル」。窓からは心地よい陽射しが入り、開放感あふれるひとときを演出。アーティスティックなデザインの中に木のぬくもりを感じる空間で思い思いの時間を過ごして。