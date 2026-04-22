同じ会社でも、人によって評価や立場は大きく異なります。誰かがうまくいった方法を、そのまま自分に当てはめると痛い目を見ることもあります。今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、同僚の“成功談”を真似した結果、予想外の結末を迎えたエピソードです。「自分も給料を上げてもらえるはず」――そう思った主人公を待っていた現実とは。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○本当にあった退職クイズ「退職