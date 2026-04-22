昨年８月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、長期離脱中の日本代表DF町田浩樹（ホッフェンハイム）が４月21日、公式SNSを更新。英語で「次のステップ。最後の追い込み」と綴り、トレーニングをする写真をアップロードした。詳細は明らかにしていないが、復帰に向けて最終段階に入ったということだろう。笑顔の一枚からは、順調ぶりが窺える。28歳CBの報告に、ファンからは次のようなコメントが寄せられた。 「復帰が