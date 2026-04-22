「間に合う！」「絶対日本に必要」日本代表に朗報か！大怪我を負った28歳DFの“報告”にファン期待「待ってたよ」
昨年８月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負い、長期離脱中の日本代表DF町田浩樹（ホッフェンハイム）が４月21日、公式SNSを更新。英語で「次のステップ。最後の追い込み」と綴り、トレーニングをする写真をアップロードした。
詳細は明らかにしていないが、復帰に向けて最終段階に入ったということだろう。笑顔の一枚からは、順調ぶりが窺える。
28歳CBの報告に、ファンからは次のようなコメントが寄せられた。
「復帰がんばれ！！」
「待ってたよ」
「間に合う！！」
「絶対日本に必要な人。応援してます！ 頑張って下さい！」
「あなたの頑張りは皆に勇気と希望を与えてます！」
「一歩ずつ頑張って！待ってるよ」
焦りは禁物だが、開幕まで２か月をきった北中米ワールドカップのメンバー入りをするなら、残り４節のブンデスリーガで少なくとも２試合はプレーしたいところ。日本サッカー界が、このレフティの復帰を待ち望んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
詳細は明らかにしていないが、復帰に向けて最終段階に入ったということだろう。笑顔の一枚からは、順調ぶりが窺える。
28歳CBの報告に、ファンからは次のようなコメントが寄せられた。
「復帰がんばれ！！」
「待ってたよ」
「間に合う！！」
「絶対日本に必要な人。応援してます！ 頑張って下さい！」
「あなたの頑張りは皆に勇気と希望を与えてます！」
「一歩ずつ頑張って！待ってるよ」
焦りは禁物だが、開幕まで２か月をきった北中米ワールドカップのメンバー入りをするなら、残り４節のブンデスリーガで少なくとも２試合はプレーしたいところ。日本サッカー界が、このレフティの復帰を待ち望んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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