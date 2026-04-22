肌に直接触れるインナーだからこそ、心地よさにはとことんこだわりたいもの。そんな女性の想いに応えるように、グンゼから「the GUNZE」の新作「綿100％リブグループ」が登場しました。天然素材ならではのやさしさと、トレンド感のあるデザインを兼ね備えたアイテムは、毎日のコーデにもなじむ優秀インナー。着るたびにほっとするような心地よさを体感してみませんか♡ 綿100％で叶うやさしい着心