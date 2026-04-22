グンゼのハーフトップインナーが進化♡綿100％で叶える快適リブシリーズ登場

肌に直接触れるインナーだからこそ、心地よさにはとことんこだわりたいもの。そんな女性の想いに応えるように、グンゼから「the GUNZE」の新作「綿100％リブグループ」が登場しました。天然素材ならではのやさしさと、トレンド感のあるデザインを兼ね備えたアイテムは、毎日のコーデにもなじむ優秀インナー。着るたびにほっとするような心地よさを体感してみませんか♡

綿100％で叶うやさしい着心地

「the GUNZE」は、日本製×天然素材にこだわり続けてきたブランド。今回登場した「綿100％リブグループ」は、肌にやさしい綿素材を使用し、まるで着ていないかのような軽やかさが魅力です。

脇縫いなし・洗濯タグなしの仕様により、チクチク感や不快感を軽減。さらに、ほどよいフィット感で体にやさしく寄り添い、長時間着用してもストレスフリーな着心地を実現します。

日常使いはもちろん、おうち時間にもぴったりの一枚です。

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新発想のハーフトップインナー

中でも注目は、グンゼ史上初となる「一体型接着カップ」を採用したハーフトップインナー。

カップを胸部分の布に接着することで、縫い目ゼロを実現し、肌あたりのやさしさをさらに高めています。カップのズレや洗濯時の取り外しの手間もなく、忙しい毎日をサポートしてくれるのも嬉しいポイント。

乾燥機対応でお手入れも簡単なので、毎日気軽に使える実用性の高さも魅力です。

カラーとサイズ展開も充実

ハーフトップインナーは、M・Lの2サイズ展開で、バストに合わせて選べる設計。カラーはコーラル、ブラック、グレー杢の3色で、どれもデイリーに使いやすい落ち着いたラインナップです。

価格は2,750円（税込）。リブ素材の表情が程よくおしゃれで、インナーとしてだけでなく、見せる着こなしにも活躍してくれます。

シンプルながらも洗練されたデザインで、幅広いコーデに取り入れやすいのも魅力です。

毎日に寄り添う心地よさを♡

肌に触れるたびに感じるやさしさと、使い勝手の良さを兼ね備えた「綿100％リブグループ」。

快適さと美しさを両立したハーフトップインナーは、忙しい日々の中でも自分らしく過ごしたい女性にぴったりです。

シンプルだからこそ長く愛用できる一枚を、ぜひワードローブに取り入れてみてください♪毎日のインナー選びが、少し楽しみになるはずです。