ショートドラマ『あなたが嫌い 〜女の欲望と嫉妬の渦〜』が22日午後7時からアプリ「BUMP」で独占配信することが決定。元AKB48の永尾まりやがショートドラマ初単独主演を務める。【場面写真】No.1ホステスに！妖艶な雰囲気を醸し出す永尾まりや同名コミック（原作・宮崎摩耶氏／漫画・オギノユーヘイ氏／コアミックス刊）を実写化した本作。六本木の高級キャバクラを舞台に、売上のためなら体を売ることも厭わない孤高のナンバ