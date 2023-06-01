イタリア１部の名門ＡＣミランやインテルなどに所属するサッカー選手５０人と、Ｆ１ドライバー１人が「関与」しているとされる高級売春組織が摘発されて激震が走っている。イタリア紙「ガゼッタデロスポルト」は「ＡＣミランやインテル・ミラノの選手を含む、セリエＡの選手約５０人が関与していたと伝えられている。『夜には、若い女性たちが客と金銭を支払って性行為をするよう誘われていた』。盗聴記録からは、妊娠の事例も