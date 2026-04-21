プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏がファウンダーを務める「SAIKOULUSH」は21日、不安定な中東情勢のため、延期したキルギス開催の「SAIKOULUSHVOL5＆6」を同国で5月23、24日の2DAYSで開催することを決定。一部カードも発表し、亀田3兄弟のいとこで、WBA世界フェザー級11位の亀田京之介（27＝MR）が24日に同9位のルイス・ヌメス（26＝ドミニカ共和国）と同級暫定王座決定戦で戦うことが決まった。同日には、WBA