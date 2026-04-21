Googleの技術を採用したGUCCI（グッチ）デザインのスマートグラスが、2027年に登場する見通しだと米Reutersが報じています。 報道によると、GUCCIの親会社であるKering（ケリング）のCEOが、イタリア・フィレンツェで開催されたイベントにてGoogleとの提携を明らかにしました。製品は「おそらく来年、2027年」に発売される予定とのことです。 この取り組みは、同社のアイウェアやジュエリー事業の拡大に加え、ファッション嗜