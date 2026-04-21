日本テレビ系「しゃべくり００７」が２０日、放送された。この日は、元プロ野球選手のタレント・長嶋一茂をゲストに迎えて「ヤバすぎ昭和＆平成球史一茂ＪＡＰＡＮ襲来！」を進行。球界有名ＯＢとともにプロ野球の名場面を振り返った。主力として西武の黄金時代を支えた秋山幸二氏の本塁打パフォーマンスがＶＴＲで流れると、スタジオが感嘆の息で包まれた。秋山氏は、本塁打を放った際のホームインで幾度もバック宙を披