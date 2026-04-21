メーガン妃が、エリザベス女王の生誕１００周年を数時間後に控えたタイミングで２種類のキャンドルの発売を発表したことで王室ファンから猛批判を浴びている。英紙エクスプレスが２１日、報じた。エリザベス女王は１９２６年４月２１日に生誕し７０年間、英国君主を務めた後、２０２年９月８日にバルモラル城で９６歳で安らかに息を引き取った。従ってエリザベス女王は４月２１日に生誕１００周年の記念日を迎えることになる