4月21日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、 「原油節約」喚起、温度差政府「経済の停滞」恐れ及び腰／財界「備蓄あるうちに検討を」海峡封鎖解除、遠く という毎日新聞の記事を紹介した。 番組で紹介した毎日新聞の記事によると、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議は先行き不透明。アジアなどでは、ホルムズ海峡を経由して原油を調達する見通しが立たない状況が続く。政府は「日本全体とし