【モデルプレス＝2026/04/21】ミュージカル女優の新妻聖子が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのヘルシーなおやつを公開した。【写真】44歳で第2子出産の美人歌手「安心して食べさせられる」子ども爆食いの手作りおやつ◆新妻聖子、手作りヘルシーおやつ公開新妻は「＃ヘルシーおやつ」とハッシュタグを添え、「甘栗細かく切って焼き芋と混ぜて丸めてきな粉まぶしたら（子どもの絵文字）爆食い」とコメント。小