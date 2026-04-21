第2子出産の新妻聖子、子ども“爆食い”の手作りヘルシーおやつ公開「真似したい」「簡単だけど絶対美味しい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】ミュージカル女優の新妻聖子が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのヘルシーなおやつを公開した。
【写真】44歳で第2子出産の美人歌手「安心して食べさせられる」子ども爆食いの手作りおやつ
新妻は「＃ヘルシーおやつ」とハッシュタグを添え、「甘栗細かく切って焼き芋と混ぜて丸めてきな粉まぶしたら（子どもの絵文字）爆食い」とコメント。小さく丸められきな粉がまぶされた手作りのおやつを公開した。
この投稿に、ファンからは「簡単だけど絶対美味しい」「アイデアがすごい」「真似したい」「安心して食べさせられる」「手作りが一番」などの声が上がっている。
新妻は2017年に一般男性と結婚。2018年7月に第1子長男、2025年1月に第2子次男出産を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳で第2子出産の美人歌手「安心して食べさせられる」子ども爆食いの手作りおやつ
◆新妻聖子、手作りヘルシーおやつ公開
新妻は「＃ヘルシーおやつ」とハッシュタグを添え、「甘栗細かく切って焼き芋と混ぜて丸めてきな粉まぶしたら（子どもの絵文字）爆食い」とコメント。小さく丸められきな粉がまぶされた手作りのおやつを公開した。
◆新妻聖子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「簡単だけど絶対美味しい」「アイデアがすごい」「真似したい」「安心して食べさせられる」「手作りが一番」などの声が上がっている。
新妻は2017年に一般男性と結婚。2018年7月に第1子長男、2025年1月に第2子次男出産を発表している。（modelpress編集部）
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