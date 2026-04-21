三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が2026年4月20日夕方に発生し、台湾の頼清徳総統が同日夜、日本語で「必要に応じて支援を行う用意があります」とXで表明した。この投稿に対し、日本人ユーザーからは「いつも本当にありがとうございます」「お気遣いありがとうございます」などの声が相次いでいる。頼総統「心よりお見舞い申し上げます」木原稔内閣官房長官は21日の記者会見で、同日8時時点で重傷者2人、軽傷者4人という