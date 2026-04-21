お笑いトリオ、3時のヒロインかなで（33）が21日、自身のXを更新。飛行機の欠航に伴う“悲劇”を報告した。かなでは「飛行機の欠航King Gnuのライブに行けなくなりました」とつづり、涙の顔文字を添えた。全国ツアー中の同バンドはこの日福岡マリンメッセでライブを開催予定で、かなでは搭乗直前だったとみられる。かねてKing Gnuのファンであることを公言しており「楽しみにしてた分だけダメージ大きいのわかる…」「欠航便多か