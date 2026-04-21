サッカー元日本代表の稲本潤一さんが２１日、都内で行われた「レグザ２０２６年春夏新商品発表会」に出演し、６月開幕する北中米Ｗ杯での日本代表の活躍を「勝ってみんなで喜んでいる姿よりみんなで共有できれば」と待ち望んだ。イベントではカタール大会決勝の映像が新製品のテレビに映され「ここまで鮮明に映されるとは」と感激した様子。「これだけきれいに映ると選手は汚いプレーができない」と苦笑いで選手目線の感想を