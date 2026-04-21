国内生産のBTOパソコンメーカーとして知られるマウスコンピューターは21日、ゲーミングデスクトップPCを対象とした期間限定キャンペーン「ゲーミングデスクPC メモリ32GB祭り!」を開始した。期間は4月21日11時から5月26日11時まで。メモリ価格の高騰が続くなか、32GB搭載モデルを軸に“快適なゲーム環境”を訴求する狙いだ。【写真】『G TUNE』『NEXTGEAR』キャンペーン注目モデルとは…？今回のキャンペーンでは、同社のゲー