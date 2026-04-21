【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮が出演するTVS REGZAの新CM『色を吹き込む人』篇が、4月21日よりレグザ公式ブランドサイトおよび公式YouTubeにて公開となった。 ■新CMのキャッチは「君のためだけに、あざやかに。」 このたび、目黒はレグザグローバルブランドアンバサダーに起用。テレビCMは6月を目途に全国で放映開始予定だ。 今回のCMでは、あらたに発売されるRGB Mini LED液晶テ