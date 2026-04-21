Snow Man目黒蓮が出演するTVS REGZA新CM『⾊を吹き込む⼈』篇公開

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Snow Manの目黒蓮が出演するTVS REGZAの新CM『色を吹き込む人』篇が、4月21日よりレグザ公式ブランドサイトおよび公式YouTubeにて公開となった。

■新CMのキャッチは「君のためだけに、あざやかに。」

このたび、目黒はレグザグローバルブランドアンバサダーに起用。テレビCMは6月を目途に全国で放映開始予定だ。

今回のCMでは、あらたに発売されるRGB Mini LED液晶テレビ「ZX1S」「ZX2S」の色鮮やかさや、そこから生み出されるイマーシブ体験を表現するため、目黒が「色を吹き込む人」となって登場。

目黒がモノクロのテレビ画面に手を触れると、色鮮やかな光の粒子が生まれ、きらめく光の帯となって目黒を包み込むシーンが描かれる。キャッチは「君のためだけに、あざやかに。」。目黒のセリフとともに、RGB Mini LED搭載のレグザが描き出す色彩豊かな世界観が見どころとなっている。

■撮影エピソード

本CMでは、「RGB Mini LED液晶テレビ」の特長である圧倒的な色彩表現と、それによりもたらされるこれまでにない没入感を描写。目黒は“色を吹き込む存在”として登場。モノクロの世界にいる目黒が画面に手を触れると、鮮やかな光の粒子が生まれ、拡がり、やがて圧倒的なまでの色鮮やかで美しい世界が生み出され、目黒の「君のためだけに、あざやかに。」という台詞が、レグザの創る美しい世界をより印象的に昇華させる。

撮影中、終始真剣な表情でスタッフと演技について話し合う目黒。目黒の身体を光の粒子がすり抜けていくシーンの撮影では、監督からの指示のもと何度も繰り返し、目黒自ら監督に動きや見せ方を提案する場面も見られた。繊細な演技に真摯に取り組む姿勢が印象的な撮影現場だった。

■メイキング

全身黒のスタイリッシュな衣装で登場した目黒。今回の新商品「RGB Mini LED液晶テレビ」について、実際の商品を前に担当者からの説明を受けると、「もっと綺麗になるんですか？ もう十分綺麗なのに！」と驚いた様子。監督から動きや演技について指示を受け、「エレガントな感じで」「もう少し笑顔で」など、細かなニュアンスを繰り返し実践していく。

目黒の身体を光の粒子がすり抜けていくシーンでは、送風を受けながら背後に倒れ込む動きを長回しで何度も調整。「衝撃を受けて倒れるなら…」と目黒自ら監督に提案するなど、レグザの世界観を最大限表現しようと最後まで繊細な演技にこだわる姿勢が印象的だった。

■Snow Man目黒蓮 インタビュー

■【動画】TVS REGZA 新CM『色を吹き込む人』篇

■【画像】CMカット

■【画像】メイキング写真

■関連リンク

新CM特設サイト

https://www.regza.com/craftmanship/special/cm

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/