なでしこ２部のＦＣふじざくら山梨は２６日、アウェーでレノファ山口ＦＣレディースと対戦する。１９日の前節・バニーズ群馬戦では攻守で奮闘したものの、スコアレスドロー。４戦ぶりの勝利に向け、一丸で臨む。前節の戦いぶりについて平山茶久美監督は守備面を高評価したが、攻撃面については「シュートチャンスは作れたものの決め切れず、ゴール前まで運べても『崩し切る』場面が少なかったことがこの結果に繋がった。ロング