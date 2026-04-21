韓国警察が、BTSらが所属する芸能事務所HYBE（ハイブ）の上場過程において、新規株式公開（IPO）を前に投資家を騙して株式を売却させた疑いを持たれている同事務所議長のパン・シヒョク氏に逮捕状を請求した。【関連】パン・シヒョク氏、韓国の「株式富豪」TOP10入り…その額は？ソウル警察庁・金融犯罪捜査隊は4月21日、資本市場法違反（詐欺的不正取引）の疑いを受けるパン氏に対し逮捕状を請求したと明らかにした。パン氏は2019