【モデルプレス＝2026/04/21】タレントの矢口真里が4月20日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】43歳元モー娘。「最強の美肌」美容施術中の透明感溢れるすっぴん姿◆矢口真里、ドアップですっぴん公開矢口は「矢口真里43歳、遂に美容医療始めました！！肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど、、、色々と悩みがあるのでちゃんとカウンセリングして、シンシア銀座院さんで施術受けてきました