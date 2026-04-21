２０日に放送されたフジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」では、“崖っぷちアイドル”といわれたタレントがクレジットで紹介されるも、ネットでは「どこに？」の声が上がった。若狭水産高校の新人教師の朝野（北村匠海）は、高校で作るサバ缶を「宇宙食にする」と言い出し、生徒達もやる気に。ＮＡＳＡが宇宙食を作るために考えた食品衛生管理システム「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」を取得するために、専門家に指導を仰ぐこと