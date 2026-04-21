「天神様」と呼ばれ、学問の神として広く信仰を集める菅原道真（845〜903年）。道真が神格化した過程や多様な側面、文化史の中での位置づけなどをひもとく特別展「北野天神」が京都国立博物館（京都市東山区）で開かれている。国宝「北野天神縁起絵巻（承久本）」（鎌倉時代・13世紀、北野天満宮蔵）の全巻・全場面を初めて公開するほか、源氏の重宝で“兄弟刀”とも呼ばれる同天満宮と大覚寺が所蔵する刀を並べた展示、人気ゲーム