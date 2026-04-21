４月１２日の帯広市長選挙で、現職らを破り初当選した上野庸介新市長が、職員を前に就任のあいさつをしました。２１日に初登庁した上野庸介・新帯広市長は、職員を前に就任のあいさつをしました。（帯広市上野庸介市長）「これからはみなさんの隣で共に悩み共に汗をかき、このまちの未来を背負っていく覚悟です」上野市長は４月１２日投開票の帯広市長選で、４期１６年続いた帯広市政の刷新を訴え、現職の米沢則寿氏らを破って初