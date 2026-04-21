メキシコ有数の観光地テオティワカン遺跡で銃撃事件があり、少なくとも1人が死亡した/Alberto Fajardo/Reuters/File（CNN）メキシコ有数の観光地テオティワカン遺跡で銃撃事件があり、少なくとも1人が死亡、数人が負傷した。治安当局が20日に明らかにした。治安当局がX（旧ツイッター）に投稿した情報によると、テオティワカン遺跡で男が発砲し、カナダ人女性1人が死亡した。男はその後、自殺した。当局は現場で銃1丁と刃物1本およ