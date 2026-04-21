19日に酒気帯びの状態で石川県ののと里山海道を逆走し、事故を起こしたとして七尾市の50代の男が逮捕されました。男は容疑を一部否認しています。過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、七尾市に住む自称・アルバイト従業員の52歳の男です。この容疑者は、19日午前8時ごろ、のと里山海道下り線を軽自動車で逆走し、かほく市高松付近で普通乗用車に衝突した疑いが持たれています。容疑者からは、規定量を超えるアルコール