４月２０日夕方、三陸沖を震源とする地震がありました。北海道太平洋沿岸に一時、津波警報・注意報が発表されましたが、２０日夜遅くにすべて解除されました。一時900人以上が避難した北海道・浦河町から、２１日朝の様子を伝えてもらいます。山岡記者です。浦河町の高台に来ています。風が強く、海には白波が立っているのが確認できます。浦河町では震度３の揺れが起き、４０センチの津波を観測しました。６つの避難所が開設され