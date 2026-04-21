「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「油が入っている容器はPET素材でもプラスチック資源になり、プラマークがついています」「ドレッシング容器は一旦、裏を見るといいです」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「ドレッシング容器は一旦、裏を見るといいです。油が入っている容器はPET素材