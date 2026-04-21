ラグビー国内最高峰、リーグワンに所属する三重ホンダヒート。リーグ戦も残すところ、あと3試合となる中、週末の試合に向け練習を行いました。先週金曜日に行われた試合では、トライを1つしか奪えず、大敗を喫したホンダヒート。現在の順位は8位で、プレーオフ進出圏内の6位との勝ち点差は6。残り3試合、負けられない試合が続きます。前節の試合後、初めての練習となった20日は、アルゼンチン代表のパブロ・マテーラ選手や、元日本