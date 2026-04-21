◆男子テニス▽サバンナ・チャレンジャー第２日（２０日、米ジョージア州サバンナ）元世界ランキング４位、現４６４位の錦織圭（ユニクロ）がシードを撃破し１回戦を突破した。同１９０位で第５シードのコルトン・スミス（米国）に６−２、６−３で勝ち２回戦に駒を進めた。錦織は、大会推薦枠での本戦出場となっている。錦織は、武器のストロークが好調で、第１セットは相手のサービスゲームを２度破る好調さ。１度も自身の