貸会議室大手「TKP」の社員だった女性がインサイダー取引に関与していたとして、証券取引等監視委員会が本社などを強制調査していたことがわかりました。金融商品取引法違反の疑いで証券取引等監視委員会が今年2月に強制調査したのは、東京・新宿区にある貸会議室大手「TKP」の本社などです。関係者によりますと、TKP元社員の女性は、TKPが他社の株を買い付けるといった未公開の情報を知人の男性に漏らすなどして、インサイダー取