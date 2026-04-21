貸会議室大手の上場企業「TKP」の元社員が、インサイダー取引に関与した疑いがあるとして、証券取引等監視委員会が今年2月に強制調査をしていたことがわかりました。関係者によりますと、金融商品取引法違反の疑いで今年2月に強制調査を受けたのは、会議室の貸し出しビジネスなどを行う上場企業「TKP」の元社員の女性の関係先です。元社員は社外の知人男性に対し、TKPが他社の株を買い付けるなどの職務を通じて知った未公開情報を